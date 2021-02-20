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المغرب يقترب من تلقيح مليونى ونصف مليون شخص ضد فيروس كورونا

السبت، 20 فبراير 2021 05:00 ص
المغرب يقترب من تلقيح مليونى ونصف مليون شخص ضد فيروس كورونا لقاح كورونا
كتب: أحمد علوى

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اعلنت وزارة الصحة المغربية ان العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يصل 2,357,283 شخصا حتى امس الجمعة. 
 
وذكر بيان للصحة المغربية بان 124 ألفا و160 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية مضيفا بأن 4867 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
 
يذكر ان المغرب قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
 
وكانت الصحة المغربية اعلنت ان شحنات اخرى ستصل على دفعات منها 4 ملايين جرعة نهاية الشهر الجارى .
 

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