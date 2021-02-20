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المستشار سعيد مرعي يشكر الرئيس السيسى لرعايته مؤتمر المحاكم الأفريقية

السبت، 20 فبراير 2021 01:08 م
المستشار سعيد مرعي يشكر الرئيس السيسى لرعايته مؤتمر المحاكم الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إبراهيم قاسم

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توجه المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، موكدا على أن هذه الرعاية تشمل كافة المجالات.
 
وأوضح المستشار سعيد مرعى فى الاجتماع التحضيرى للمؤتمر عبر الفيديو كونفرانس، أن الهدف من هذا الاجتماع هو الارتقاء بالقضاء الدستوري الإفريقي.
 
ووجه رئيس المحكمة الدستورية حديثه للقضاة الأفارقة المشاركين فى الاجتماع قائلا: ليكن فكركم ودراستكم موجه إلى القضاء الإفريقي، وخاصة القضاء الدستوري وأتمني لكم كل توفيق ونجاح في هذا المؤتمر .
 
وأشار مرعى إلى أن مصر تساهم وتبذل كل ما فى جهدها من أجل التحول الرقمى الذى بات ضروريا خاصة فى ظل تحدى جائحة فيروس كورونا.

مؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية

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