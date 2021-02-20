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الكويت تستثنى 5 فئات من الحجر المؤسسى عند دخول البلاد

السبت، 20 فبراير 2021 01:18 م
الكويت تستثنى 5 فئات من الحجر المؤسسى عند دخول البلاد الخطوط الكويتية
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات الكويتية استثناء 5 فئات من الحجر المؤسسى عند دخول البلاد، ونشرت صحيفة القبس الكويتية صورة توضح الفئات الخمسة المستثناة من الحجرعلى النحو التالى: 

الفئات المستثناة
الفئات المستثناة

وأكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق مسافر، للراغبين بالسفر عن طريق الحدود الجوية والبرية و البحرية، للإطلاع على كافة الإرشادات والتعليمات التي ترتبط بإجراءات السفر من دولة الكويت وإليها، وشدد العوضي على أنه لن يسمح بدخول أي مسافر، مالم يكون لديه حجز فندقي حيث سيتم إعادته الى جهه القدوم، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد.

ونوه بأهمية التزام المسافرين بكافة التعليمات، والإرشادات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة و وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إجراءات السلامة الواجب اتباعها.


الكويت

الخطوط الكويتية

فيروس كورونا

كورونا

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