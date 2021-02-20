الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي: مبادرة الغنوشي عبث ولم نكلفه بحل الأزمة

كتب أحمد عرفة

قالت الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي، إن مبادرة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية بالتراجع عن وثيقة سحب الثقة منه من رئاسة البرلمان التونسى عبث ولم نكلفه بحل الأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتتزايد الضغوط على رئيس حركة النهضة التونسية، ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، بعد تزايد عدد التوقيعات التي يتم جمعها من قبل نواب البرلمان التونسى للإطاحة به من رئاسة البرلمان، فمع استمرار للأزمة التي تحيط بسياسة رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، وقع أكثر من 100 نائب على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وبحسب قناة العربية قبل أيام، وصل عدد الموقعين إلى أكثر من 76 نائباً من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين.