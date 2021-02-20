اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي: مبادرة الغنوشي عبث ولم نكلفه بحل الأزمة

السبت، 20 فبراير 2021 05:41 م
الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي: مبادرة الغنوشي عبث ولم نكلفه بحل الأزمة الغنوشى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي، إن مبادرة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية بالتراجع عن وثيقة سحب الثقة منه من رئاسة البرلمان التونسى عبث ولم نكلفه بحل الأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتتزايد الضغوط على رئيس حركة النهضة التونسية، ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، بعد تزايد عدد التوقيعات التي يتم جمعها من قبل نواب البرلمان التونسى للإطاحة به من رئاسة البرلمان، فمع استمرار للأزمة التي تحيط بسياسة رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، وقع أكثر من 100 نائب على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وبحسب قناة العربية قبل أيام، وصل عدد الموقعين إلى أكثر من 76 نائباً من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين.

 

 


تونس

البرلمان التونسى

الغنوشى

ازمه تونس

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عبد الرحيم علي يكشف أجندة الاسلاميين الفاسدة وعلاقتهم بقيم حقوق الإنسان والمواطنة .. سيد قطب صانع الأيديولوجية الإخوانية و"الأب الروحي" للمنظمات الإرهابية ..فرنسا عانت أكثر من ثلث قرن من أفكار القرضاوي والغنوشي

السبت، 20 فبراير 2021 04:59 م

أزمة جديدة تواجه الغنوشى.. ارتفاع أعداد الموقعين على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان لـ100 نائب.. برلمانى عن حركة الشعب التونسى: نعمل عليها بشكل سرى لإنجاحها.. ودعوات بالتصعيد فى الشارع ضد الحركة الإخوانية

الخميس، 18 فبراير 2021 07:30 م

تصاعد التوتر بين أضلاع المثلث السياسى فى تونس.. رئيس النهضة يواجه "الإقصاء" باتساع حملة التوقيعات لسحب الثقة منه.. والمشيشي يتحدى الرئيس بإعفاء وزرائه.. الغنوشى يدفع بتونس لأتون الصراع مؤيدا خطوة المشيشى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة