القوات البحرية المصرية والأسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى

كتب زكى القاضى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الإسبانية (ESPS Reina Sofia).

تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحرى، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقةٍ وإتقان، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية، بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه خلال فترةٍ زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الإسبانية، والتى تتمتع بخبراتٍ عميقة فى هذه المجالات، مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة فى توطيد العلاقات الثنائية (المصرية/الإسبانية) وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.