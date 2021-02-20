"العمر طاقة مش سن في بطاقة" عبد المهيمن عنده 68سنة وبيلعب رياضة بالمنيا..لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس عبد المهيمن شحاتة البالغ من العمر 68 عاما من أبناء محافظة المنيا: أخرج كل يوم من البيت قاصدا الأماكن المفتوحة لممارسة التمارين الرياضية، سواء على جذع شجرة أو عمود إنارة أو أى شيء، المهم أن أؤدي تمارينى اليومية وأمارس الرياضة.

لم يمنعه السن لأن العمر لا يحسب بعدد الأيام، ويجب ممارسة الرياضة بشكل دائم للحفاظ على الصحة .

وذكر شحاتة: هناك بعض الانتقادات من بعض الشباب. لكن أنا أشعر أنى شاب فى العشرينات، والرياضة هى شريك أساسي أمارسه بشكل يومى خاصة بعد التقاعد وخروجى على المعاش.

وأضاف: التحدى للنفس هو أهم تحدى لو نجح فيه الإنسان لحقق المعجزات، وأنا اتحدى نفسى حتى احقق ما اطمح إليه وإذا كان العمر فيه يوم واحد سأظل أمارس فيه الرياضة.

واستطرد: البعض من اقاربى يقولون لى العمر تقدم بك احذر، لكنى أقول إن ذلك الكلام لا يعنيني فى شيء، وسأظل فى الطريق حتى النهاية، وأكد أن ممارسة التمارين تكون فى اى مكان لا يضع الإنسان عراقيل لنفسه بحجة قلة المال فالشارع مفتوح للجميع بالمجان.