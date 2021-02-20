العثور على جثة متحللة لسيدة قذفتها أمواج البحر على شاطئ قرية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عثر صياد بأحد شواطئ مدينة بلطيم، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، على جثة متحللة قذفتها أمواج البحر المتوسط بشاطئ قرية الزهراء، التابعة لمدينة بلطيم، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى برج البرلس.

تلقى اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي، ومأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد العثور على جثة لسيدة متحللة بشاطئ قرية الزهراء التابعة لمدينة بلطيم، وانتقل عدد من القيادات الأمنية، لمكان العثور على الجثة.

وجرى إبلاغ رجال المباحث بمركز شرطة البرلس، التى تكثف من جهودها لكشف لغز العثور على الجثة، وجار نقلها عبر سيارة إسعاف لمستشفى برج البرلس المركزي ، وتم تحرير المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.