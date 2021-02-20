الطيران المدني الكويتي: تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر

رويترز

قالت سلطة الطيران المدني الكويتية على تويتر اليوم السبت إنها مددت حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتسمح السلطات بدخول الكويتيين مع إلزامهم بقضاء أسبوع في الحجر داخل فندق وأسبوع آخر في المنزل.