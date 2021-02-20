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الصحة: مستشفيات التأمين الصحى الشامل تخضع لنظام تشغيل واحد بكل المحافظات

السبت، 20 فبراير 2021 08:48 م
الصحة: مستشفيات التأمين الصحى الشامل تخضع لنظام تشغيل واحد بكل المحافظات مستشفيات التأمين الصحى الشامل
ماجد تمراز

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أكدت وزارة الصحة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل بدأ في مستشفى بورسعيد، ثم تبعتها 3 محافظات أخرى، وتم الانتهاء من مرحلة أولى من الوحدات الصحية والمستشفيات في تلك المحافظات، وهناك مستشفيات ضمن المرحلة الثانية في كل محافظة جاري العمل فيها.

 

وأضافت الوزارة خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور: "وزيرة الصحة أجرت جولات تفقدية اليوم مثل مستشفى القصاصين والتل الكبير، وهي مستشفيات ضخمة، تكلفتها تتراوح ما بين 500 و600 مليون جنيه في المستشفى الواحدة، وستضم بنوك دم وغسيل كلوي ووحدات للسكتات الدماغية وستقدم خدمات على أعلى مستوى لإقليم القناة بالكامل".

 

وقالت: "منظومة التأمين الصحية واحدة بأكواد واحدة، وكل المستشفيات تخضع لنفس الأكواد ومنظومة التشغيل بكل المحافظات، ويتم مراقبة أداء تلك المستشفيات لتضاهي الأنظمة الطبية العالمية وفقا للمعايير الدولية".


الصحة

وزارة الصحة

التأمين الصحي الشامل

منظومة الصحة في مصر

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