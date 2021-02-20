الصحة: تسجيل 4 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 4 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم السبت.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، وحدة طب أسرة "السلام والمحطة" بمحافظة الإسماعيلية، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفنى للوزيرة، ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحى، والمهندس أكرم سامى، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، وذلك فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وكذلك متابعة التجيهزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة، حيث بدءت بتفقد عيادة الرعاية الأولية وراجعت مخزون الطعوم الأساسية للتأكد من توافرها، كما تفقدت صيدلية الوحدة والتى يتوافر بها مخزون من الأدوية يكفى لمدة ٣ أشهر، مشيرًا إلى أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 9556 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بالربط المميكن بين كافة الوحدات والمراكز الطبية ومبادرة رئيس الجمهورية "لإنهاء قوائم الانتظار" لإحالة المرضى الذين يحتاجون إلى جراحات عاجلة للمستشفيات التى تعمل بالمبادرة، فضلًا عن ربطها بكافة المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" للاستفادة من قاعدة البيانات فى الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكدت الوزيرة أن جميع الوحدات والمراكز الطبية التى تعمل بالتأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية من وحدات الجيل الثالث لتقديم الرعاية الصحية، والتى تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، فضلًا عن ربط كافة الوحدات مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما أشادت الوزيرة بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتطبيق نموذج تقديم خدمات طب الأسرة وفقًا لأعلى جودة.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة وجهت خلال جولتها رسالة إلى المواطنين، دعتهم فيها بضرورة الإسراع بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى تضمن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة، كما أشارت الوزيرة إلى توحيد الهوية البصرية للمنشآت الطبية بكل محافظة بما يتوافق مع تراث كل محافظة.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت أن منظومة التأمين الصحى الشامل يتم بناؤها بسواعد الشباب المخلصين من الأطقم الطبية والإدارية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، كما أكدت لهم حرص الوزارة على توفير كافة البرامج التدريبة المختلفة، من خلال إتاحة فرص التعليم الطبى لمقدمى الخدمة الطبية فى مصر فى إطار التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية ضمن برنامج الأبحاث الإكلينيكية، وبرنامج تدريب المدربين، بالإضافة إلى إتاحة برامج تدريبية "online" عبر المنصة الإلكترونية للوزارة (L.M.S) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى تطبيق المنظومة الجديدة، قائلة لهم: "التأمين الصحى الشامل هو الحلم الكبير لمصر وآن الأوان أن تطبقوه بإيدكم"، كما حرصت الوزيرة على التقاط صور تذكارية مع الأطقم الطبية والإدارية بالوحدة، والذين أعربوا عن سعادتهم بزياراتها الميدانية لهم والاستماع إليهم.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هى (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو الماضى، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.