سلط موقع تركيا الآن الضوء على قضية اختفاء صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق، وفيما يلى نص التقرير الذى نشره الموقع، والذى استند على بيان لحزب الشعب الجمهورى التركى.

أثار حزب الشعب الجمهوري التركي، من جديد، قضية اختفاء صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للحزب، أمس الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يوضح أن الصهر هرب بأموال الشعب خارج تركيا، إلا أن التعليق المصاحب للفيديو جاء غامضًا، إذ قال الحزب «سنجد الصهر غدًا في الساعة الواحدة!».

وأوضح حزب الشعب الجمهوري، في مقطع الفيديو، أنه سيجد «الوزير الهارب والمسؤول عن ضياع 128 مليار دولار من خزانة البنك المركزي التركي، اليوم السبت في الساعة الواحدة!».

كانت فروع الشباب التابعة لحزب الشعب الجمهوري، قد بدأت مطلع الشهر الجاري بتوزيع ملصقات في العديد من الشوارع في 81 محافظة، للبحث عن البيرق، مرفقة بصورة للوزير السابق ومكتوب عليها «مطلوب».

ومنذ استقالة البيرق عبر «إنستجرام»، «بسبب مشاكل صحية»، حسب تعبيره، تنتشر التساؤلات حول السر الحقيقي وراء استقالة أحد أكثر الرجال المقربين من أردوغان.