السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى مصر القديمة

كتب - أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم "هشام.ح"، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السبام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، علي إبراهيم محمد، بشير عبد الرؤوف بشير عبدالعال، وأمانة سر خالد عبد المنعم ، محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم " هشام.ح"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة.

وشهد معاون قسم مصر القديمة، أنه حال مروره الأمنى، أبصر المتهم يشعل سيجارة ينبعث منها رائحة مخدر الحشيش، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على مخدر الحشيش وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ النادى من متحصلات تجارته.