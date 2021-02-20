الزراعة تعلن تنفيذ 10 مدارس حقلية ارشادية لتوعية المزارعين فى 8 محافظات

كتب عز النوبى

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد بوزارة الزراعة، أنه يتم العمل على تكثيف المدراس الحقلية، بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الارشادية وتكامل الادوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع.

وأوضح عادل عبد العظيم، أنه خلال الفترة من 14- 18 فبراير الجاري تنفيذ (10) مدارس حقلية علي النحو التالي : مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والقليوبية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش، مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي بمنطقة النوبارية بمشاركة معهد وقاية النبات، مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج، مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومنطقة النوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية، مدرسة للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية وكفر الشيخ.

وأضاف عبد العظيم، أن المدارس الحقلية الإرشادية تناولت توعية الزراع بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر خاصة الرياح والامطار للحفاظ على مزروعاتهم لتفادي أي خسائر قدر الإمكان والتي من بينها :

- التوقف عن عمليات الري أو التسميد أو رش المبيدات خلال فترة سقوط الامطار ولحين استقرار الأحوال الجوية .

- التأكد من جودة الصرف الزراعي للتخلص من الماء الزائد في المحاصيل الزراعية أثناء سقوط الامطار .

- المتابعة المستمرة للحقول لاكتشاف أي ظاهر مرضية أو حشرية والتعامل معها لتلافي اضرارها والحفاظ على سلامة المحصول وزيادة إنتاجيته .

- المحافظة على سلامة الحيوانات المزرعية والدواجن داخل حظائر أمنة بعيداً عن الرياح والامطار وتقديم العلائق المناسبة في هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية .