الزراعة برامج إرشادية ولجان متخصصة على صوب ومشاتل الخضر لزيادة الإنتاج

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة على صوب ومشاتل إنتاج الخضر لزيادة الإنتاج، وتكثيف البرامج الإرشادية للمزارعين، ودورات تدريبية لرفع مهارات وكفاءة مهندسى البساتين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، للتعرف على احدث طرق الممارسات الجيدة للتسميد والرى وأخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات، بمختلف المحافظات، لتفعيل الدور الارشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجان متخصصة من إدارة الخضر، وحملات مكثفة بالمرور على صوب إنتاج الخضر لزيادة الإنتاج وتقديم الدعم للمزارعين من خلال الممارسات الجيدة في الزراعة، مضيفا أن هناك دورات تدريبية تتضمن محاضرات إرشادية، وتدريب ميدانى في الحقول، وذلك بالمركز الإرشادى بالصالحية الجديدة، مشير إلى أن التدريب تضمن التعرف على احدث طرق أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات، مضيفا أن ذلك يأتي في اطار توجيهات وزير الزراعة بالتركيز على صقل مهارات المهندسين الزراعيين، لتفعيل الدور الارشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

وأكدت تقرير المحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج .

قال الدكتورعلاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين، إن هناك حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص للصوب الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وحصرها، والحملات تشمل مشاتل الخضروات، للتأكد من مطابقتها المواصفات وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية، ويجرى حاليا تراخيص البقية كما أن هناك إجراءات رادعة لغير المرخصين والمخالفين.