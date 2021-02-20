الرئيس السيسى: اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة لم شمل قيادات القارة

كتب إبراهيم قاسم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تنظيم المحكمة الدستورية العليا، للاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية هو تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات أفريقيا تحت مظلة واحدة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أثناء الاجتماع التحضيرى لمؤتمر رؤوساء ومجالس المحاكم الدستورية الافريقية عبر الفيديو كونفرس، إن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا مشيرا إلى أن التحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووساىل التواصل الاجتماعي.