الرئيس السيسى: اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة لم شمل قيادات القارة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تنظيم المحكمة الدستورية العليا، للاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية هو تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات أفريقيا تحت مظلة واحدة.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أثناء الاجتماع التحضيرى لمؤتمر رؤوساء ومجالس المحاكم الدستورية الافريقية عبر الفيديو كونفرس، إن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا مشيرا إلى أن التحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووساىل التواصل الاجتماعي.
وبدأ قبل قليل، الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليا خلال وقتا لاحقة خلال العام.
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