الدفع بالقاطرة "أحمد فاضل" للبحث عن جثامين ضحايا لنش بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالقاطرة "أحمد فاضل" سفينة الخدمات البترولية العملاقة، للبحث عن جثامين ضحايا لنش بورسعيد، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، على أن يتم توفير كافة الإمكانيات للشركات العاملة الخاصة بالوزارة على أرض بورسعيد.

وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تعليماته لشركات البترول العاملة بنطاق محافظة بورسعيد قيامهم بمشاركه هيئة قناة السويس بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة فى عمليه البحث عن جثامين ضحايا لنش بورسعيد.

وقامت على الفور فرق الإنقاذ الخاصة بشركات البترول، بتنفيذ التعليمات الصادرة الآن، ومن الجدير بالذكر أن القاطرة "أحمد فاضل" تتوافر لديها كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة، وهى متواجدة فى الموقع المحدد من الهيئة وتم إنزال وحدة غطس يتم التحكم بها عن بعد.