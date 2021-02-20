وأوضحت أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العشرين تمكنت من العثور على أربعة صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع، وقنبلة هاون من عيار ١٢٠ملم، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً تحت السيطرة.