الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 3 مليارات جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.

ونجحت الجهود خلال أسبوع في ضبط (12) قضية فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (3248444842 جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

واستهدفت الحملات الأمنية ـ خلال أسبوع ـ البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (682) متهم ، وبحوزتهم (25 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 11 قطع سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في ضبط (5) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديرية أمن الجيزة ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح نارى - سرقة ، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط (1149) قطعة سلاح نارى أبرزها (1جرينوف- 98 بندقية آلية – 168 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 63 مسدس – 819 فرد محلى – 2230 طلقة مختلفة الأعيرة – 1440 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها"1 مسدس- 7 طلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع".

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة من ضبط (15) تشكيل عصابى ، ضموا (53) متهماً ، إرتكبوا (80) حادث سرقة متنوعة، وضبط (73) قضية أحداث، وإعادة (15) سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض (75) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (146) متهماً.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ (515097) حكم قضائى ، بينها (2256) حكم جناية و(185677) حكم حبس، و(252695) حكم غرامة، و(74469) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات أسفرت عن ضبط 8759 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (180) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1772 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (239220 جنيه، وضبط (16) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (96462 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8563) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1388,496) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (349) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (306,541) طن ، وكذا ضبط (94) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (24,590) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (86342) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (57492612) جنيه.

وأسفرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (2183) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (180) قضية ضرائب عامة ، كشف (440) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (183) قضية فى مجال الجمارك ، (16) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (402) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (605) حكم قضائى ، (334) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة) ، (12) قضية فى مجالات (إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى – إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (3248444842 جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2083) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، وكذا ضبط (2) تشكيل عصابى ضم (4) متهمين إرتكبا (2) واقعة سرقة، فيما نجحت مباحث المصنفات في ضبط (393) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (648) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1341) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (76) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم ) ، (272) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (92) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (358) لنش سياحى.

وأسفرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (9) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (73) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2554) قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان ، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1839) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (2019) متهم، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (163٫992 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (275٫682 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (74,287 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫105 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (26٫415 كيلو جرام)، و (124380) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (7) قضايا بإجمالى (8) متهمين.. بمضبوطات بلغت (225 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (239157) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (39201 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3564 موقف عشوائى، وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (210) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (420) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (9) سائقين منهم، وفحص (994) مركبة تبين مخالفة (304) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (6166) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (476) سائق منهم.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في ضبط (8405) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1526) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (10677) شيشة، وغلق (4442) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (100478) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (99674) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (804) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.