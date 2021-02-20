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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية تمكنت من إنقاذ 41 مهاجرا غير شرعي من الغرق بعد تسرب المياه إلى مركبهم على بعد 3 أميال من الشاطئ، وأضافت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أنه تم ضبط 13 شخصا آخرين كانوا ضمن المجموعة وبصدد الخروج من البحر، ليصبح العدد الإجمالي 54 مهاجرا غير شرعي، منهم 3 يحملون الجنسية السورية والبقية تونسيين من ولايات المهدية والمنستير وسوسة.