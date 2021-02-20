وأوضح البيان أن عمليات الإنقاذ تمت بمساندة وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، وبتنسيق إقليم الحرس البحري مع البحرية والحماية المدنية، وذلك في ظل أحوال جوية سيئة ووجود ضباب كثيف.