اليوم السابع
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السبت، 20 فبراير 2021 07:31 م
خالد صلاح
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الحكومة النمساوية تؤجل 3 .5 مليار يورو مستحقة على الشركات بسبب أزمة كورونا

السبت، 20 فبراير 2021 05:33 م
الحكومة النمساوية تؤجل 3 .5 مليار يورو مستحقة على الشركات بسبب أزمة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فيينا أ ش أ

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وافقت الحكومة النمساوية، اليوم السبت، على تأجيل 5.3 مليار يورو كمستحقات ضريبية وتأمينية على الشركات حتى 30 يونيو المقبل، وذلك كمساندة للشركات فى ظل أزمة وباء كورونا وقد استفاد من القرار 894 الفا و661 شركة .

وقال نائب المستشار النمساوى فيرنر كوجلر - فى تصريح صحفى اليوم - إن الحكومة قررت كجزء من مساعدات كورونا منح تأجيلات لسداد الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعى المقررة على الشركات لمدة ثلاثة أشهر وحتى 30 يونيو المقبل مشيرا الى أنه سيكون مسموحا تسوية هذه المتأخرات المتعلقة بالجائحة على مدى فترة زمنية أطول وبسعر فائدة أقل بكثير.

من جانبه، أكد وزير المالية النمساوى جيرنوت بلوميل - فى تصريح اليوم - أن الوزارة لن تطالب الشركات فورا بسداد الضرائب والتأمينات فى مرحلة التعافى الأولى بعد انتهاء حالة الإغلاق مباشرة حيث سيتم منح الشركات مزيدًا من الوقت لدفع متأخراتها الضريبية.

وأضاف أنه حتى 30 يونيو المقبل لن يتم فرض أى فوائد مؤجلة أو غرامات تأخير على السداد مشيرا الى أن 77 فى المائة من التأجيلات والتخفيضات تستفيد منها الشركات الصغيرة التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية اقل من 700 الف يورو .

 


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