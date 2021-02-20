الجيش الأمريكى يسعى لإعادة برمجة خلايا مقاتليه لشفائهم سريعا.. اعرف التفاصيل

فى خطوة ثورية، يسعى الجيش الأمريكى، لتطوير قدرات مقاتليه فى المستقبل، وذلك عن طريق استكشاف إمكانية إعادة البرمجة الخلوية لعلاج الجروح والحروق والإصابات الأخرى فى المعركة أسرع بخمس مرات، لكى يكونوا قادرين على الشفاء سريعا من جروحهم إثر الإصابات.

ويسعى سلاح الجو الأمريكى لتحقيق هذا بالتعاون مع جامعة ميتشيجان الأمريكية، إذ تستكشف الفرقة العلمية للأخيرة إمكانية إعادة البرمجة الخلوية لعلاج الجروح والحروق والإصابات الأخرى فى المعركة أسرع بخمس مرات مما يحدث بشكل طبيعى مع جسم الإنسان، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.