اليوم السابع
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التعليم: اجتياز امتحان الترم الأول لشهادة الإعدادية شرط دخول اختبار الفصل الثانى

السبت، 20 فبراير 2021 10:00 ص
التعليم: اجتياز امتحان الترم الأول لشهادة الإعدادية شرط دخول اختبار الفصل الثانى طلاب المدارس ارشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن دخول الطالب امتحان الترم الأول بامتحانات الشهادة الإعدادية التى تنطلق 7 مارس المقبل شرطا لدخول امتحان الترم الثانى، والذى سيكون اختبارا من درجات وفق المجموع الكلى للشهادة الإعدادية، قائلة: فى حالة عدم اجتياز امتحان الفصل الدراسى الأول، لن يحق له دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في يونيو المقبل، وسف يكون الطالب مضطر لدخول امتحانات تكميلية بأسئلة من منهج التيرم الأول قبل امتحانات التيرم الثاني في يونيو.


وتقرر عقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).
ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
 
 وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.
 
يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى، وفق تلك الدرجات.
 
يُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.


 
 


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