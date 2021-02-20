وأوضح مذيوب - في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن رئيس البرلمان جدد في رسالته الدعوة لحوار وطني باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة .

يشار إلى أن تونس تعيش منذ قرابة شهر أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا)، الذين صادق عليهم البرلمان في 26 يناير الماضي، بسبب تحفظ رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد على طريقة التعديل الوزاري، ورفضه تعيين بعض الوزراء قائلا أنه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية .