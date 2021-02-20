الإمارات تعلن انطلاق القمر الصناعى (ظبى سات) إلى محطة الفضاء الدولية

أبوظبى /أ ش أ/

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات وشركة (الياه سات) للاتصالات الفضائية ونورثروب جرومان اليوم السبت انطلاق القمر الصناعى (ظبى سات) إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية "سيغنوس إن جي-15".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا هو القمر الصناعى المصغر الثانى الذى طوره طلبة جامعة خليفة بالتعاون مع شركاء الجامعة من مركز والوبس فلايت فى ولاية فيرجينيا الأمريكية.

ومن المتوقع أن ينفصل القمر الصناعى عن المركبة الجوية "سيغنوس إن جي-15 " عقب مغادرته لمحطة الفضاء الدولية وذلك بعد 3 أشهر تقريبا.

ويساهم مشروع "ظبى سات" والذى طوره 27 من طلبة برامج الدراسات العليا فى مختبر (الياه سات) للفضاء فى مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، فى تدريب الطلبة الجدد ليصبحوا مهندسين مؤهلين لدعم عملية تطوير قطاع الفضاء فى الدولة.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادى نائب الرئيس التنفيذى فى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: "يعد انطلاق (ظبى سات) نجاحا آخر لدولة الإمارات وجامعة خليفة وشركائها نظرا لأنه يجسد إنجازا كبيرا وهاما فى قطاع الفضاء فى الدولة ويساهم فى إعداد القوى البشرية المحلية وتدريبها من خلال المؤسسات الأكاديمية فى الدولة"..

وأضاف: "تم تصميم هذا القمر الصناعى بشكل كامل وتطويره بأيدى طلبة الجامعة وبدعم من شركائنا وهو مثال آخر على إستراتيجية جامعة خليفة الشاملة التى تتمثل فى تطوير العلماء المتخصصين فى علوم الفضاء والمهندسين الذين يسيرون قدما للنهوض بالدولة فى مجالات التقدم التكنولوجي، كما يؤكد (ظبى سات) مدى التزام الجامعة بتطوير رأس المال البشرى من خلال البرامج الأكاديمية المتخصصة ومراكز البحوث كمركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار ودعم الشركاء".

وقد تم - فى وقت سابق - الانتهاء من مراجعة تصميم "ظبى سات" والتأكد من جاهزيته للطيران وتمت مراجعته لما قبل الشحن فى ديسمبر 2020.

ويواصل مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار دوره الريادى فى تطوير الأقمار الصناعية ودعم الجامعات الأخرى ومن الأمثلة على الأقمار الصناعية التى صنعت فى المركز مشروع "مزن سات" والذى طوره طلبة من جامعة خليفة والجامعة الأمريكية فى رأس الخيمة والقمر الصناعى المصغر "لايت-1" الذى يتم تطويره فى الوقت الحالى فى جامعة خليفة إضافة لفريق من طلبة جامعة نيويورك فى أبوظبى الذين تم اختيارهم للمشاركة فى المشروع بناء على المقترح الفائز الذى قدموه فى فى مسابقة مينى سات الإمارات التى نظمتها جامعة خليفة ووكالة الإمارات للفضاء.

يذكر أن مختبر الياه سات للفضاء والذى يعتبر جزءا من مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار هو الأول من نوعه فى المنطقة من حيث إمكاناته فى التصميم وإنشاء الأقمار الصناعية واختبارها، الصغيرة منها والكبيرة.

وتأسس مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار بهدف دعم البرامج المتعلقة بالأقمار الصناعية المصغرة فى جامعات الإمارات بشكل عام وجامعة خليفة بشكل خاص، حيث يسعى المركز إلى تعزيز القدرات التى يتم تطويرها فى الجامعة والتى من شأنها دعم قطاع الفضاء إضافة للاستفادة الفعالة من المصادر التى تعود بالفائدة على الدولة.