الإعدام شنقا للمتهم باغتصاب سيدة وتصويرها فى قرية بنى شبل بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها، اليوم السبت، على قرار مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقا لمتهم باغتصاب امرأة، كما قررت معاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة هتك عرضها وتصويرها فى قرية بني شبل بمركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم الضوى ومدحت سالم وسكرتارية نبيل شكرى.

وتعود أحداث القضية رقم 25481 لسنة 2020 والمقيدة برقم 472 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغا من زوج «أ. م. د» 18 عاما مقيمة بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق بقيام 3 أشخاص باختطافها واغتصابها وهتك عرضها.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين وهم كل من «رامي. ج. أ» 27 عاما عامل و«احمد. أ. ع. أ» 19 عاما و«أحمد. ع ع»، جميعهم مقيمين بقرية بني شبل، حيث قام المتهم الأول بخطفها بالتحايل عليها واستدراجها لإحدى المناطق الزراعية واغتصابها بغير رضاها وقام المتهم الثاني والثالث بهتك عرضها وتهديدها وابتزازها.

وتبين أن المتهم الثاني قام بمحادثة المجني عليها هاتفيًا وتهديدها بإفشاء صور خاصة بها، وإطلاع زوجها عليها وطلب منها مقابلتهما في مكان بعيد، فقامت بمقابلته، وحال ذلك أبصرت المتهم الثالث فقاما بالاعتداء عليها، فيما قام المتهم الأول بالتقاط صور خلسة حال قيام الثاني والثالث بالاعتداء عليها وعقب ذلك قامت بالفرار.

وفي اليوم التالي قام المتهم الأول بمحادثتها هاتفيًا، وهددها بالصور، وطلب مقابلتها، وعندما توجهت طلب منها استقلال «توك توك» برفقته واقتادها إلى مكان بعيد، واعتدى عليها واغتصبها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.