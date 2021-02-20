الإصابات العالمية لفيروس كورونا تتجاوز 110.54 مليون والوفيات 2 مليون و550870

الإصابات العالمية لفيروس كورونا تتجاوز 110.54 مليون والوفيات 2 مليون و550870السبت، 20 فبراير 2021 05:00 ص
انتشار كورونا - ارشيفية
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