اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 06:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإصابات العالمية لفيروس كورونا تتجاوز 110.54 مليون والوفيات 2 مليون و550870

السبت، 20 فبراير 2021 05:00 ص
الإصابات العالمية لفيروس كورونا تتجاوز 110.54 مليون والوفيات 2 مليون و550870 انتشار كورونا - ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أظهر إحصاء لوكالة رويترز للأنباء أن ما يزيد على 110.54 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و550870​.
 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 


كورونا حول العالم

اصابات كورونا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة