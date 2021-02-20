الأمير تشارلز يزور والده الأمير فيليب فى المستشفى.. صور

ريهام عبد الله

وصل الأمير تشارلز، أمير ويلز إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن لزيارة والده الأمير فيليب، دوق إدنبرة، والذى يمكث فى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

ووصل الأمير تشارلز إلى الجزء الخلفي من مستشفى لندن حيث يتواجد الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عامًا، منذ يوم الثلاثاء الماضى، ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى حتى الأسبوع المقبل، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الأمير فيليب

وتم تصوير الأمير تشارلز البالغ من العمر 72 عامًا وهو يرتدى قناعًا للوجه وهو يسير من سيارته إلى المستشفى.

اليوم هو اليوم الخامس للأمير فيليب في المنشأة الخاصة في لندن ويأتي مع استمرار تداعيات الأخبار حول رحيل هاري وميجان ماركل عن الحياة الملكية بشكل نهائى.

يخضع دوق إدنبرة "للمراقبة والراحة" بعد أن تم قبوله في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن شعر بتوعك.



الأمير تشارلز



وصول الأمير تشارلز للمستشفى

تم تصوير تشارلز وهو يصل لرؤيته حيث قال موقع مستشفى الملك إدوارد على الإنترنت إنه سيتم النظر في الزوار فقط في "ظروف استثنائية".

وقال مصدر ملكى، إن من المرجح أن يبقى دوق إدنبره البريطانى الأمير فيليب فى المستشفى حتى الأسبوع المقبل، مضيفا أن الأطباء يلزمون جانب الحذر بدرجة كبيرة وأن الدوق ما زال فى حالة معنوية مرتفعة.

ودخل زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عاما المستشفى يوم الثلاثاء، على سبيل الاحتراز بعد أن شعر بالإعياء من مرض لا علاقة له بكوفيد-19.

وقال المصدر "بعد التشاور مع طبيبه من المرجح أن يبقى دوق إدنبره فى المستشفى تحت الملاحظة والتماسا للراحة خلال العطلة الأسبوعية وحتى الأسبوع المقبل".

ومضى يقول "مثلما قلنا فى السابق يعمل الطبيب بكثير من الحذر وما زال الدوق فى حالة معنوية مرتفعة"، وتلقى كل من فيليب والملكة (94 عاما) الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 فى يناير الماضى.