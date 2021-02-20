الأطقم الطبية بمستشفيات الدقهلية تبدأ تلقى جرعات لقاح فيروس كورونا.. صور

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، بدء فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات الدقهلية، حيث تم تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية بالمستشفيات.

واطمأن وكيل الوزارة على الإجراءات المتبعة، من بداية مرحلة ما قبل التطعيم، من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى، حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

ودعا مكي، جميع الأطقم الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات، كما تقدم مكي بالشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.

يذكر أنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة والامراض المناعية ويلي ذلك المواطنين.



الأطقم-الطبية-بمستشفيات-الدقهلية-تبدأ-تلقى-جرعات-لقاح-فيروس-كورونا-(1)



الأطقم-الطبية-بمستشفيات-الدقهلية-تبدأ-تلقى-جرعات-لقاح-فيروس-كورونا-(7)



الأطقم-الطبية-بمستشفيات-الدقهلية-تبدأ-تلقى-جرعات-لقاح-فيروس-كورونا-(8)



الأطقم-الطبية-بمستشفيات-الدقهلية-تبدأ-تلقى-جرعات-لقاح-فيروس-كورونا-(9)



الأطقم-الطبية-بمستشفيات-الدقهلية-تبدأ-تلقى-جرعات-لقاح-فيروس-كورونا-(10)