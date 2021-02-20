اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الأجسام النانوية المشتقة من اللاما تُظهر نشاطًا ضد سلالات كورونا في المختبر

السبت، 20 فبراير 2021 09:00 م
الأجسام النانوية المشتقة من اللاما تُظهر نشاطًا ضد سلالات كورونا في المختبر الأجسام النانوية من اللاما
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، تراجعت احتمالية الاحتواء الفعال لانتقال الفيروس، فهي ليست فقط أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة، ولكنها توفر أيضًا مقاومة جزئية للأجسام المضادة الموجودة في بعض الحالات.

وتصف ورقة بحثية جديدة على موقع bioRxiv * تطوير أجسام مضادة  تسمى  nanoantibodies ، تظهر فعالية ضد فيروس كورونا الأصلى من ووهان البديل والسلالات التي تم الكشف عنها مؤخرا في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا .

الاجسام المضادة من الاما
الاجسام المضادة من اللاما

 

ولدى البديل البريطاني " B.1.1.7" ، ما يقرب من 20 طفرة، فيما يحتوي البديل الجنوب أفريقي ، B.1.351 ، على طفرة ثلاثية، وقد تؤثر هذه الطفرات على الارتباط اللاصق لأزواج الأجسام المضادة أحادية النسيلة المستخدمة حاليًا للكشف عن المستضد في اختبارات الكشف السريع

الأجسام النانوية من اللاما
 

قام الباحثون أولاً بتلقيح فيروس كورونا في اللاما، ثم قاموا بتطوير الأجسام النانوية الموجود بالفعل بها للحصول على العديد من مجموعات الأجسام المضادة الموجهة ضد سلالات كورونا.

وقاموا بعد ذلك بإنشاء نسخة أولية من اختبار مستضد سريع، لاختبار العينات السريرية التي سبقت ظهور المتغيرات الأحدث، وجدوا أن كلا من نوعان من الأجسام النانوية مرتبطان بجميع المتغيرات الفيروسية الثلاثة.

يواصل الباحثون اختبار ثلاثة أو أكثر من مجموعات الأجسام النانوية  من اللاما ، لبيان مدى قدرتها على اكتشاف هذه المتغيرات وربما أخرى أيضًا ، وهي متداولة حاليًا أو من المحتمل أن تظهر قريبًا.

وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف يثبت صحة أن الأجسام المضادة المستخدمة في اختبارنا تكتشف السلالات الرئيسية المتغيرة لفيروس كورونا.

 


الأجسام النانوية من اللاما

الاجسام المضادة

متغيرات فيروس كورونا

سلالات كورونا

الأجسام المضادة الموجهة ضد كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة أمريكية: الأجسام المضادة من حيوان اللاما مضادة لكورونا

الخميس، 24 ديسمبر 2020 03:30 ص

أجزاء الأجسام المضادة الدقيقة من حيوان اللاما لديها القدرة على علاج كورونا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 08:00 م

كيف أنقذت أنسجة وخلايا الحيوانات العالم؟ رحلة الوصول للقاحات باستخدام الحشرات والحيوانات.. الأبقار والقرود وسمك القرش أبرزها.. بيض الدجاج الأغرب.. ودراسة تكشف أن حيوان اللاما قد يكون سبب التخلص من كورونا

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 09:30 م

الأجسام المضادة النانوية بحيوان اللاما أثبتت نجاحها فى حجب عدوى كورونا

الأربعاء، 15 يوليه 2020 12:54 م

هل تكون حيوانات اللاما "كلمة السر" فى القضاء على كورونا؟.. اعرف القصة

الأربعاء، 06 مايو 2020 02:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة