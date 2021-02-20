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اعرف مواقع فصل الكهرباء بمدن وقرى كفر الشيخ بدءا من اليوم ولمدة 5 أيام

السبت، 20 فبراير 2021 01:05 ص
اعرف مواقع فصل الكهرباء بمدن وقرى كفر الشيخ بدءا من اليوم ولمدة 5 أيام محول كهرباء - صورة أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تشهد العديد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحولات، ولتطبيق خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط، وتبدأ أعمال الفصل بدءا من اليوم السبت، حتى 25 فبراير الجارى، تباعا حسب المناطق التي سيجرى فصل التيار الكهربائي عنها.

وأعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مناطق فصل التيار الكهربائى بمدن وقرى المحافظة، كما أعلنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي، وحددت تلك القرى، وأوقات فصل التيار .

تابع حدول مواقع فصل التيار الكهربائي
تابع حدول مواقع فصل التيار الكهربائي
 
جانب من المواقع
جانب من المواقع
 
جدول مناطق فصل التيار الكهربائي
جدول مناطق فصل التيار الكهربائي
 
قطع التيار الكهربائي بمدن وقرى كفر الشيخ
قطع التيار الكهربائي بمدن وقرى كفر الشيخ
 
مناطق فصل التيار الكهربائي بقرى ومدن كفر الشيخ
مناطق فصل التيار الكهربائي بقرى ومدن كفر الشيخ
 
مناطق فصل التيار الكهربائي
مناطق فصل التيار الكهربائي

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