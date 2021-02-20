اليوم السابع
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اتحاد الصناعات: المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات مشروع تطوير الريف المصرى

السبت، 20 فبراير 2021 08:00 ص
اتحاد الصناعات: المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات مشروع تطوير الريف المصرى إسماعيل لقمة
كتب هانى الحوتى

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قال المهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة المواسير، إن مشروع تطوير الريف المصري، يعد من أهم المشروعات القومية التي تشهدها مصر حالياً؛ لأنه يشمل تطوير 4500 قرية بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه، وهو الأمر الذي ينبـأ بنقلة حضارية غير مسبوقة للريف المصري، بعد سنوات طويلة من الإهمال، مضيفاً أن صناعة المواسير سوف تكون العامل الحاسم في هذا المشروع الكبير؛ لأنها سوف تساهم في تجديد وإحلال وتوصيل مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، وهما أهم متطلبات القرية المصرية حالياً.
 
أكد "لقمة"، لـ"اليوم السابع"، أن المصانع الوطنية قادرة على تلبية متطلبات تنفيذ مشروع الريف المصري، وتعمل بأقصى طاقة وجهد، حتى يمكن إتمام المشروع في موعده المحدد بفترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، مشيداً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أكد فيه الاعتماد على المصانع المصرية، وتسهيل التعاقدات، حتى يمكن أيضاً تنمية هذه الصناعة.
 
وتوقع إسماعيل لقمة، أن تشهد صناعة المواسير تحديداً قفزة كبيرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار أن صناعة المواسير في مصر، بمختلف أنواعها، تعمل من خلال أكواد ومواصفات عالمية، وحاصلة على شهادات دولية عديدة، مما ساعدها على التواجد في أسواق ومشروعات كبيرة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وأعتقد أن المستقبل القريب سوف يشهد انطلاقة أكبر بفعل ذلك التحفيز الحاصل الآن.

اتحاد الصناعات

تطوير الريف

صناعة المواسير

اخبار الاقتصاد

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