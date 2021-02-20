اليوم السابع
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إيطاليا تسجل 251 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 20 فبراير 2021 07:03 م
إيطاليا تسجل 251 وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا
(رويترز)

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 ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 251 وفاة و14931 إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت وذلك مقابل 353 وفاة و15479 إصابة أمس الجمعة.

وسجلت إيطاليا 2.8 مليون إصابة و95486 وفاة بالفيروس في المجمل منذ ظهوره في فبراير شباط 2020.

 

 


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كورونا حول العالم

إيطاليا

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