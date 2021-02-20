إيران: سنوقف العمل بالبرتوكول الإضافى فى الاتفاق النووى الثلاثاء المقبل

كتب محمد جمال

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى إن عمل طهران بالبروتوكول الإضافي سيتوقف الثلاثاء المقبل، وأكد أن "مباحثاتنا مع مدير الوكالة الدولية التعاون بعد ذلك وتفتيش منشآتنا النووية وفق معاهدة الحد من انتشارالأسلحة"، بحسب " روسيا اليوم".