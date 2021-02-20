إيران: سنوقف العمل بالبرتوكول الإضافى فى الاتفاق النووى الثلاثاء المقبل

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى إن عمل طهران بالبروتوكول الإضافي سيتوقف الثلاثاء المقبل، وأكد أن "مباحثاتنا مع مدير الوكالة الدولية التعاون بعد ذلك وتفتيش منشآتنا النووية وفق معاهدة الحد من انتشارالأسلحة"، بحسب " روسيا اليوم".
إيران: سنوقف العمل بالبرتوكول الإضافى فى الاتفاق النووى الثلاثاء المقبلالسبت، 20 فبراير 2021 02:57 م
على أكبر صالحى
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