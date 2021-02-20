اليوم السابع
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إغلاق عدة معابر بين إيران والعراق لمنع تفشى السلالة المتحورة لكورونا

السبت، 20 فبراير 2021 05:22 م
إغلاق عدة معابر بين إيران والعراق لمنع تفشى السلالة المتحورة لكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
طهران /أ ش أ/

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قال المتحدث باسم لجنة إدارة ومكافحة كورونا فى منطقة كرمانشاه الإيرانية مسعود بهرام نجاد إنه تم حظر حركة المسافرين اعتبارًا من اليوم السبت، حتى إشعار آخر من المعابر الحدودية فى المحافظة إلى خارجها منعا لتفشى السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نجاد - فى تصريح لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - أنه "حسب قرار لجنة إدارة كورونا بمحافظة كرمانشاه ونظرا الى التهديدات الصحية وانتشار طفرة جديدة من فيروس كورونا المسمى بكورونا البريطانى فى العراق، سيتم إغلاق معابر برويزخان وخسروى وشوشمى وسومار وشيخ صله الحدودية أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر".

وأوضح أن "المسافرين العراقيين الموجودين الآن داخل بلادنا يمكنهم مغادرة الحدود بعد خضوعهم لاختبار فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه تجرى ألانشطة التجارية فى المعابر الحدودية فى كرمانشاه كالمعتاد وفى إطار الالتزام بالإجراءات الصحية، حيث إن جميع سائقى المركبات يواصلون أنشطتهم من خلال خضوعهم لتحليل الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا تحت إشراف الكوادر الصحية فى المعابر الحدودية.

 


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