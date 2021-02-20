إعلان الطوارئ فى غرف عمليات المرور للتعامل مع الأثار المتوقعة للأمطار بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

أعلنت الإدراة العامة للمرور حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية للتعامل مع الأثار السلبية المتوقعة فى ظل تحذير هيئة الرصاد الجوية من هطول الأمطار.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق، كما تراقب الحركة بالكاميرات، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

ويشن رجال المرور بربوع العاصمة حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، مع رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وانتشرت الحملات المرورية بالمحاور والشوارع فى الجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.