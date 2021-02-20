إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "ههيا- كفر أبو حطب" في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص في محافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، على طريق "ههيا- كفر أبوحطب". تم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق ههيا- كفر أبوحطب.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد محمد أمين" 30 سنة مقيم عزبة إسكندر، و "محمد محمد السيد" 21 سنة مقيم قرية المهدية، و" كريم عبد النبى محمد" 27 سنة، إصابات متفرقة بالجسم، وتم تحويلهم إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية،ورفع آثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة.