اليوم السابع
Ads
السبت، 20 فبراير 2021 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شاب فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمحلة

السبت، 20 فبراير 2021 09:52 م
إصابة شاب فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شاب مقيم بمنطقة سوق اللبن بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، يقودها بمنطقة ميدان البندر أول المحلة، وتم نقله لمستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بميدان البندر، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية يقودها شاب يدعى "أحمد.م.ا" وإصابته بإصابات متفرقة، وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.


محافظة الغربية

المحلة

مدير أمن الغربية

حادث تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة