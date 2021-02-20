إصابة شاب فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

أصيب شاب مقيم بمنطقة سوق اللبن بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، يقودها بمنطقة ميدان البندر أول المحلة، وتم نقله لمستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بميدان البندر، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية يقودها شاب يدعى "أحمد.م.ا" وإصابته بإصابات متفرقة، وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.