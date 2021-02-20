إحالة وكيل وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 33 لسنة 63 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد.

أكد تقرير الإتهام أن "إ.ع"، رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع ااستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بالوادي الجديد لم يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع رؤسائه مخالفًا القواعد القانونية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف مدونة السلوك الوظيفي ولم يحافظ على كرامة وظيفته وحسن سمعتها.

وكشفت التحقيقات أن المحال قام بنشر مقال على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) تضمن إساءة إلى مسئولى ديوان عام محافظة الوادى الجديد ووزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي بمحافظة بني سويف نصها (القوالب نامت والإنصاص قامت).

وكانت النيابة الإدارية بالخارجة تلقت بلاغًا من الشئون القانونية بمحافظة الوادي الجديد فى 14 يونيو 2020 للتحقيق بشأن ما نشره المهندس "إ.ع"، مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإساءة إلى المسئولين بديوان عام المحافظة والوزارة.