إحالة وكيل وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 33 لسنة 63 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد.
أكد تقرير الإتهام أن "إ.ع"، رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع ااستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بالوادي الجديد لم يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع رؤسائه مخالفًا القواعد القانونية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف مدونة السلوك الوظيفي ولم يحافظ على كرامة وظيفته وحسن سمعتها.
وكشفت التحقيقات أن المحال قام بنشر مقال على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) تضمن إساءة إلى مسئولى ديوان عام محافظة الوادى الجديد ووزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي بمحافظة بني سويف نصها (القوالب نامت والإنصاص قامت).
وكانت النيابة الإدارية بالخارجة تلقت بلاغًا من الشئون القانونية بمحافظة الوادي الجديد فى 14 يونيو 2020 للتحقيق بشأن ما نشره المهندس "إ.ع"، مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإساءة إلى المسئولين بديوان عام المحافظة والوزارة.
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