أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية: أسميتها على اسم وزيرة الصحة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع" حوارا مع بسمة سليمان، أول سيدة تضع مولودة داخل المجمع الطبى بالإسماعيلية بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى له، يوم الثلاثاء الماضى، وزوجها، وعبرت الأم عن سعادتها بكونها أول سيدة تلد فى منظومة الصحة الجديدة، مشيرة إلى أنها لقت رعاية كبيرة من الفريق الطبى.

وأكدت بسمة، أنها أطلقت اسم "هالة" على نجلتها بعد ولادتها داخل مجمع الإسماعيلية الطبى فى أول حالة ولادة قيصرية بعد افتتاح الرئيس السيسى له، مقدمة الشكر لوزيرة الصحة، والقيادات السياسية، على الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبى، يعد صرح طبى عالمى.

وأجرى الدكتور نادر اللبيدى استشارى النساء والتوليد أول عملية جراحية لولادة قيصرية بالمستشفى لسيدة فى العقد الثالث من العمر.

وقال الدكتور نادر اللبيدى، أن السيدة أطلقت اسم "هالة" على نجلتها، على اسم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد ما شاهدته من تطوير داخل مجمع الإسماعيلية الطبى وحسن استقبالها وتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن السيدة خضعت للجراحة بغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل ساعدت كثيرًا فى تخفيف العبء عن المواطنين والأطباء بعمل تنظيم بشكل أفضل للحالات.

وشارك فى جراحة الولادة القيصرية الدكتور محمد حسن أبوالنجا، إخصائى النسا والتوليد، والدكتور محمد صلاح سالم، نائب النسا والتوليد، والأطباء محمد عبدالحميد وأحمد عيسى إخصائى التخدير بإشراف الدكتور عادل حسان وكيل مجمع الإسماعيلية الطبى.



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (1)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (2)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (3)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (4)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (5)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (6)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (7)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (8)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (9)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (10)



أول سيدة تضع مولودتها فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية (11)