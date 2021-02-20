أنجلترا تسجل 307 حالات وفاة بكورونا و أرمينيا ترصد 223 إصابة جديدة

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سجلت انجلترا ٣٠٧ حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم السبت أنه بذلك يرتفع إجمالى الوفيات إلى ٨١ ألفا و٤٦ حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالى 170 ألفا و234 حالة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة ب(ان أرمينيان) الأرمينية، اليوم /السبت/ - أن هناك 113 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالى المتعافين إلى 161 ألفا و903 أشخاص.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالى الوفيات 3159 حالة.