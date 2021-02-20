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أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة بجوار مدرسة ببنها: جرعة مخدرات زائدة السبب

السبت، 20 فبراير 2021 08:46 م
أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة بجوار مدرسة ببنها: جرعة مخدرات زائدة السبب جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة العثور على جثة شاب ملقاه بجوار مدرسة الشيماء الثانوية بمنطقة الفلل فى مدينة بنها، عن العثور على سرنجة وتذكرة هيروين بجوار جثة المجنى عليه الذي كان يرتدى كامل ملابسه، ولا توجد به أي إصابات.

كما كشفت التحريات، أن سبب الوفاة نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة، حيث تبين آثار حقن في منطقة الذراع والبطن، وبإجراء الفحص عن هوية المجني عليه، تعرف عليه والده، ويدعى "أ. م."، 57 سنة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لمعاينة الجثة ومناظرتها وبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث قسم ثاني بنها، بعثور الأهالى على جثة شاب يرتدى جميع ملابسه، وبجانبه سرنجة، وملقى بجوار مدرسة الشيماء دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد حازم عفت، مأمور قسم ثاني بنها، حيث تبين إن الجثة لشاب يدعى "ط. أ. م."، 32 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت نيابة قسم ثاني بنها، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب وفاة الشاب، والتصريح بدفن الجثة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المتوفي.


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