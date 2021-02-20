أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة شاب بعد انتحاره فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

يجري ضباط مباحث الجيزة، تحريات في واقعة انتحار شاب داخل مخزن بالطالبية، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وتخلص مالك المخزن واخرين من الجثة، وضعها داخل جوال، أعلى الطريق الدائري، خشية المسائلة القانونية.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب، أعلى الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وأشارت التحريات إلى أن الشاب انتحر داخل مخزن بالطالبية، لإصابته بأزمة نفسية، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وعندما اكتشف مالك المخزن انتحاره، قرر التخلص من الجثة، خشية المسائلة القانونية، فاستعان باخرين من أسرته، ووضعوا الجثة داخل جوال، وتخلصوا منها أعلى الطريق الدائري.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.