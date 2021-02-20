وتابع برايس "نحن قلقون أيضا من أن الصين قد تلجأ إلى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي".

ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعادت التشديد على بيان أصدره في يوليو الماضي وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمرا "غير قانوني بالمطلق.