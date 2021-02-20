حذرت الولايات المتحدة، الصين من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، مؤكدة أن الحملة الحازمة التي تقودها بكين في المياه المتنازع عليها غير شرعية، وأعربت وزارة الخارجية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - عن قلقها بشأن تشريع جديد أقرته الصين يجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي "تدخل مياهها بشكل غير قانونى"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، "إن النص يشير بقوة إلى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية".
وتابع برايس "نحن قلقون أيضا من أن الصين قد تلجأ إلى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي".
ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعادت التشديد على بيان أصدره في يوليو الماضي وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمرا "غير قانوني بالمطلق.
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