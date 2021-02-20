"أطباء الدقهلية" تنعى الشهيد 61 الدكتور ثروت مقبل توفى مصابا بفيروس كورونا

الدقهلية شريف الديب

نعت نقابة أطباء الدقهلية الشهيد رقم 61 فى صفوف الأطباء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتقدمت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، بخالص العزاء فى وفاة الدكتور ثروت مقبل أستاذ الرمد بكلية طب المنصورة ومدير مركز العيون سابقا، بعد أن توفى صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الإصابة ظهرت على الطبيب منذ فترة، وتم نقله إلى مستشفى العزل بجامعة المنصورة، وتدهورت حالته الصحية حتى توفى صباح اليوم، ومن المقرر تشيع جنازه اليوم بمسقط رأسه.

وأضاف النقيب، بذلك يرتفع اعداد شهداء الفريق الطبى المتوفى نتيجة فيروس كورونا إلى 61 شهيد، وهو أكبر عدد وصلت آلية الدقهلية، وطالب من الجميع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة، لحين أن يرفع الله البلاء عن العالم من هذا الفيروس.