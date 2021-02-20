أسماء مستشار مرسى و20 آخرين في اللجان النوعية بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم السبت، إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس المعزول و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

والمتهمون المدرجون فى قرار الإدراج رقم 7 لسنة 2020 هم، "محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمد إمام، محمود عز الدين يعقوب، محمد عبد الله محمد، عبد الله سامى محمد، أحمد محمد يوسف، شعبان رشوان، أسامة محمد، حسام ابراهيم، محمد عبد الله، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، إسماعيل على أحمد، عبد الرحمن يوسف، محمود صلاح، جيهاد محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، هانى عبد العاطى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى الدعوى التى حصلوا فيها على أحكام بالمؤبد والمشدد العديد من التهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.