أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 20-2-2021

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم السبت 20-2-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل تباينا عند 4.54 ريال سعودى، و 1 ريال سعودى = 0.22 يورو، مقابل سعره أمس 4.55 ريال سعودى، و 1 ريال سعودى = 0.22 يورو.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.55 ريال سعودى .

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 28.11 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 215.34 ريال سعودى مقابل سعره أمس 213.31 ريال.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24



بنحو 215.34 ريال بما يعادل 57.41$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 197.39 ريال بما يعادل 52.63$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 188.42 ريال بما يعادل 50.24$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 161.50 ريال بما يعادل 43.06$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 125.61 ريال بما يعادل 33.49$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 107.67 ريال بما يعادل 28.71$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,697 ريال بما يعادل 1,786$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,507 ريال بما يعادل 401.91$

سعر كيلو الذهب



بنحو 215,336 ريال بما يعادل 57,415$