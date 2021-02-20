أسعار الذهب عالميا تخسر 56 دولارا خلال 10 أيام فقط

كتب – إسلام سعيد

منذ يوم 10 فبراير 2021 تسجل أسعار الذهب تراجعات مستمرة على المستوى العالمى، حيث سجل سعر أونصة الذهب في هذا التاريخ 1840 دولار، ثم بدأ المعدن النفيس رحلة هبوط في البورصات العالمية ليخسر قرابة 56 دولار حتى اليوم السبت 20 فبراير لتبلغ الأونصة 1784 دولار.

هبوط الذهب

وبلغت نسبة الهبوط في سعر أونصة الذهب على المستوى العالمى 1.7 % خلال العشرة أيام الماضية، في سيناريو كان على عكس المتوقع، في ظل استمرار التأثير السلبي علي الاقتصاد العالمي جراء تداعيات فيروس كورونا.

على مستوى تداولات هذا الأسبوع، فإن الذهب سجل في ختام تعاملات البورصات العالمية مساء أمس الجمعة على ارتفاع لسعر أونصة الذهب إلى 1783.35 دولار بزيادة ملحوظة عن سعر الفتح أمس والتي كانت تسجل 1774.95 دولار تقريباً.

ورغم الارتفاع الذى سجله الذهب أمس إلا أن المعدن الأصفر لم يعوض خسائره هذا الأسبوع، حيث فتح الذهب تداولاته هذا الأسبوع على سعر 1824 دولار ثم أخذ طريقًا للتراجع إلى 1784 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي تعافيا بطيئا.. مضيفًا "التفاؤل حيال الجائحة والوصول إلى "مناعة القطيع" يتبدى في ارتفاع طفيف للدولار وعوائد السندات لأجل عشر سنوات، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020وهذا أثر على أسعار الذهب.