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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم بين 1 - 1.5 جنيه للكيلو

السبت، 20 فبراير 2021 11:42 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم بين 1 - 1.5 جنيه للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا فى السوق المحلى اليوم السبت 20- 2-2021، حيث سجلت  أسعار الطماطم 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها ، سجلت اسعار الفاصوليا 2- 5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2جنيها للكيلو، و أسعار البطاطا بين، 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.  
 
وتراوحت سعر كيلو الباذنجان رومي بين 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، و الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، و الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.  
 
وسجلت أسعار الملوخية  2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو.
 
 
 
 

اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

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