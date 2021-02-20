آلاف القبارصة يحتجون مجددا على قيود منع انتشار فيروس كورونا

(رويترز)

شارك آلاف القبارصة في مسيرة سلمية اليوم السبت للاحتجاج على قيود فيروس كورونا والفساد في تحد لحظر التجمعات.

وحمل مشاركون في المسيرة، التي تأتي بعد حملة عنيفة شنتها الشرطة على احتجاج سابق وأثارت انتقادات واسعة النطاق في الأسبوع الماضي، الورود واللافتات من وسط العاصمة نيقوسيا إلى مبنى البرلمان.

وتفرض قبرص، التي تصدت لجائحة فيروس كوونا أفضل من معظم الدول، إجراءات العزل العام وترفعها بين وقت وآخر منذ نحو عام. ومع ذلك، أثار الإعلان عن وقائع فساد في مشروع لمنح الجنسية مقابل الاستثمار استياء عاما.

وتصدت الشرطة بعنف لاحتجاج أصغر حجما نُظم يوم 13 فبراير واشتبكت مع المتظاهرين واستخدمت ضدهم مدفع المياه. واستدعى ذلك تحقيقا داخل قطاع الشرطة وأقر وزير العدل بأن بعض المشاهد أظهرت رد فعل غير متناسب.