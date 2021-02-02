وكيل وزارة الزراعة بالشرقية: حصاد 40 ألف فدان من العروة الأولى لمحصول البنجر خلال أيام

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، إن المديرية تستعد خلال أيام ، حصاد العروة الأولى من محصول البنجر ضمن العروة المبكرة ، بإجمالى 40 ألف فدان.

وأضاف : فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أنه يتم حاليا التنسيق مع أصحاب مصانع السكر والمزارعين قبل عملية حصاد الثمار من الأرض.

وتابع، أن المساحة المستهدفة لزراعة محصول البنجر هذا العام 80 ألف فدان، وتم تخطى المستهدف، وتعد مراكز الحسينية وأولاد صقر ومنشاة أبوعمر وفاقوس أكثر المراكز الشرقية زراعة محصول البنجر .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى متمثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، أصدرت عدد من التوصيات والإرشادات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، لزيادة إنتاج سكر البنجر ،وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتي:فى العروة المبكرة (زراعة أغسطس) إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى (45 وحدة آزوت/فدان) تلقيم بجوار النباتات ثم الرى على الحامى. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر، تصبح بعدها النباتات وسط الخط و يتم الترديم حول جذورها.